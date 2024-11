Anche British Airways sceglie l’aeroporto di Salerno. Tre voli nel 2025

Dopo le compagnie aeree budget e low cost , é British Airways il primo vettore legacy a sbarcare a Salerno.

La data di inizio dei voli sarà il 22 maggio 2025 e la frequenza del nuovo volo Londra Gatwick-Salerno sarà trisettimanale. I giorni della settimana che British Airways tramite BA Euroflyer ha scelto sono il lunedì, giovedì e sabato.

Il volo BA2600 decollerà alle 15:25 da Londra e arriverà alle 19:15. L’aereo sarà un Airbus 320-200 di BA Euroflyer. Il sabato alle 15:50 e arrivo alle 19:40 e il lunedi alle 14:10 arrivo alle 18. Ripartenze da Salerno.

Salerno- secondo quanto emerso – viene scelta da British Airways in funzione dell’attrattività che la destinazione Costa d’Amalfi sta assumendo, nonché con le prospettive di allargare il bacino a quella non da meno del Cilento, Maratea in Basilicata e a seguire la costiera della Calabria.

L’arrivo di British Airways testimonia il valore del lavoro messo in campo dal team dello sviluppo traffico di Gesac guidato dalla Dott.ssa Margherita Chiaramonte.