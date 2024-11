Eboli. Donna muore in ospedale dopo aver contratto il tetano

Si chiamava Giovanna Peduto, la 60enne di Altavilla Silentina, che è deceduta questa mattina dopo quaranta giorni di ricovero, dopo aver contratto il tetano.

La donna era giunta all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli in gravi condizioni di salute e appena giunta al nosocomio ebolitano è stata subito ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Nonostante le cure per sconfiggere l’infezione, il cuore di Giovanna ha smesso di battere e a niente sono valse le cure dei medici per salvarle la vita. Intanto, continuano le indagini per scoprire dove la donna abbia contratto il tetano. Molto probabilmente, l’infezione potrebbe averla colpita mentre svolgeva il lavoro nei campi o a seguito di un recente intervento dal dentista. L’intera comunità di Altavilla Silentina si stringe nel dolore per la perdita della donna che era molto conosciuta e ben voluta.