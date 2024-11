Percorso alternativo nella strada di montagna, si incastra autoarticolato a Caggiano

Un autoarticolato è rimasto bloccato nella strada alternativa al viadotto Massavetere in quanto l’autista guidato dal navigatore direzione Buccino. La strada senza dissuasori in ingresso finisce sulla SS 19 ter con un dissuasore che non permette l’immissione.

Il viadotto Massavetere, al fine di procedere in sicurezza alle lavorazioni propedeutiche al sollevamento del piano stradale per la posa in opera di cuscinetti antisismici è chiuso ai mezzi pesanti. La parte di ponteggio tra le due pile è ancorata esclusivamente al piano stradale (ponteggio sospeso) ed è fissata al ponteggio delle pile solo per evitare che oscilli. Questo è il motivo principale che è stato vietato il transito ai mezzi superiori a 3,5 t e 2,30 di larghezza.