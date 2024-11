A Sala Consilina al via festival teatrale nazionale. Scuole in scena con testi di autori greci e latini

Studenti di diversi istituti scolastici italiani saranno i protagonisti a Sala Consilina della prima edizione del Festival Nazionale di Teatro Scuola intitolato “Mythikòn Teatro Classico” Città di Sala Consilina 2025.Si tratta di un’iniziativa a scopo didattico che vedrà gli studenti partecipare al festival presentando spettacoli a concorso tratti da tragedie o commedie di autori greci o latini.

il “Cicerone”, il Comune di Sala Consilina e la Cooperativa artistica La Cantina delle Arti ha preso ufficialmente il via il progetto il cui svolgimento è previsto per la seconda metà di maggio 2025 presso il teatro comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina. Gli studenti del liceo classico di Sala Consilina, da subito, parteciperanno a percorsi PCTO, tenuti da La Cantina delle Arti guidata da Enzo D’Arco che assumerà anche la direzione artistica del Festival, in vista della promozione delle attività del Festival. “Mythicòn è un progetto, patrocinato e sostenuto economicamente dal Comune, che vuole offrire agli studenti del liceo classico un’occasione nuova di confronto su tematiche etiche e civili senza tempo, quali quelle proposte dal teatro antico”, dichiara la dirigente scolastica Antonella Vairo. La presentazione del Festival si è tenuta presso la sede del liceo classico salese alla presenza degli studenti, della dirigente scolastica del Cicerone, Antonella Vairo, della docente Paola D’Angelo, del sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e di Enzo D’Arco, presidente de La Cantina delle Arti.