Crisi idrica in Basilicata. La Regione: “Il Basento unica fonte che garantisce una portata costante”

L’uso dell’acqua del fiume Basento era “l’unica soluzione per fronteggiare la crisi idrica del Camastra” perché “è l’unica risorsa che può garantire una portata costante di 400 litri al secondo di acqua, più o meno quanto in grado di dare oggi il Camastra. Nessun’altra fonte può garantire lo stesso volume d’acqua”.



Lo ha scritto su facebook la Regione Basilicata, in una pagine dedicata a domande e risposte sulla crisi idrica che interessi i 29 comuni serviti dalla diga della Camastra e sulle soluzioni adottate. Nel sottolineare esperti e tecnici stanno lavorando per individuare nuove sorgenti o riattivare alcuni pozzi, la pagana risponde a domande sul colore che l’acqua assume dopo che le condotte sono rimaste vuote e sulle analisi effettuate sulla risorsa idrica: “Solo dopo l’esito delle analisi, quindi a partire da ieri sera, Acquedotto Lucano ha cominciato a distribuire l’acqua proveniente dal Basento”.

Infine, la Regione ha spiegato che “in questo periodo, e verosimilmente per altre 48 ore, si stanno effettuando manovre di ripristino del regolare regime di portata e pressione nelle condotte. Questo perché, nel periodo di scambio tra le acque del Camastra e le acque del Basento, i serbatoi principali sono stati chiusi in attesa del via libera da parte dell’Asp e le condotte e i serbatoi comunali si sono svuotati. Ripartendo da zero, nelle fasi di riempimento, si generano sacche d’aria in alcuni punti della rete che per essere rimosse necessitano di manovre idrauliche laboriose che impiegano tempo. Per questo, in alcuni paesi, l’acqua arriva tempestivamente ed in altri risulta ancora da ripristinare. Acquedotto Lucano comunica che questa problematica è in fase di risoluzione”.