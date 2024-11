Ingerisce una moneta, paura per un bambino. Salvato dal Pronto soccorso e dalla Rianimazione di Polla

Paura per un bambino valdianese che ieri ha inghiottito una moneta da 50 centesimi. E’ stato portato immediatamente al Pronto soccorso di Polla e curato dal personale del reparto e dai medici del reparto di Pediatria. Dopo aver stabilizzato il quadro clinico, il piccolo è stato trasferito in ambulanza, in poco meno di mezz’ora, all’ospedale di Salerno sia per estrarre la moneta sia per verificare le condizioni di salute del bambino, che per fortuna, sta bene. Fondamentale è stato il lavoro svolto da Rianimazione dell’ospedale di Polla con i medici Naimoli e Gallo e dallo staff infermieristico del reparto.