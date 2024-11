Polla sarà abbellita dalla prima edizione de “Il Natale degli Alberi di Quartiere”

Il Natale si avvicina e il Comune di Polla, per creare un’atmosfera unica e festosa in occasione delle festività natalizie, con la collaborazione delle associazioni pollesi, ha bandito un concorso per la realizzazione de “Il Natale degli Alberi di Quartiere”. L’obiettivo è quello di premiare l’albero di Natale del quartiere, rione, strada o condominio meglio illuminato e addobbato.

La prima edizione del concorso “Il Natale degli Alberi di quartiere” ha lo scopo innanzitutto di promuovere la partecipazione attiva delle famiglie e di chi risiede e abita nei diversi quartieri, rioni, strade o condomini di Polla, e contribuire così a fortificare in tutti il vero spirito del Natale, come l’amicizia, la condivisione, l’inclusione e lo scambio intergenerazionale, valorizzando luoghi e spazi pubblici attraverso idee creative per l’allestimento di alberi di Natale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è anche quello di abbellire e rendere più attrattivi i vari ambiti cittadini.

I partecipanti dovranno allestire il proprio albero, un solo albero per area urbana, che dovrà restare sul posto per tutte le festività natalizie, dall’8 dicembre al 12 gennaio 2025. Il 13 dicembre, alle 19:00, avverrà l’accensione di tutti gli alberi di Natale realizzati per la gara, alla presenza dei membri dell’Amministrazione Comunale.

La partecipazione al Concorso è aperta a tutti, è libera e gratuita e potrà avvenire compilando un modulo apposito presente sulla pagina Facebook del comune, dove si potrà trovare anche il regolamento completo dell’iniziativa. La premiazione avverrà domenica 12 gennaio 2025 e sarà premiato il primo classificato da una commissione composta da un rappresentante per ogni quartiere iscritto e da un rappresentante del Comune di Polla.