Al via a Salerno il VII Congresso Internazionale Autisms con al fianco la Banca Monte Pruno

È iniziato ieri mattina, presso il Centro Pastorale San Giuseppe a Salerno, il VII Congresso Internazionale Autisms: i mondi del Neurosviluppo, che si svolgerà dal 29 novembre al 1° dicembre.

Un evento divulgativo internazionale dedicato all’autismo per esplorare la diversità nel neurosviluppo, un’occasione di crescita per professionisti e famiglie e tutti coloro che desiderano approfondire il mondo dell’autismo.

Italia, Austria, Turchia, Argentina, Stati Uniti, Inghilterra, Albania, Kosovo: sono questi i Paesi che si alterneranno all’evento di grande rilevanza scientifica, educativa e sociale, che riunisce esperti, ricercatori, clinici, educatori, famiglie e persone nello spettro autistico per condividere conoscenze, esperienze e strategie innovative.

Questa importante iniziativa è fortemente voluta e promossa da Luca Goffredo e Rosa Mandia, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Cooperativa Giovamente, che hanno organizzato con passione e impegno, grazie a tutto il team che li supporta, un’occasione unica di confronto e apprendimento con professionalità giunte a Salerno da diverse parti del mondo.

Il Congresso è stato aperto dall’intervento di Alessandro Cioffi, giovane che da pochi giorni sta svolgendo un tirocinio formativo presso la BCC Monte Pruno, nella Filiale di Salerno, che ha anticipato gli interventi proprio di Luca Goffredo e Rosa Mandia.

Il tavolo istituzionale ha visto diverse illustri presenze tra cui Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, l’Assessora della Regione Campania Lucia Fortini, l’Assessora del Comune di Salerno Paola De Roberto il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo e diversi altri rappresentanti delle istituzioni locali.

Successivamente, il sociologo Luigi Bernabò ha coordinato una tavola rotonda a cui ha preso parte il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, in luogo del Direttore Generale Michele Albanese, portando l’esperienza dell’istituto di credito cooperativo in questo ambito e la grande sensibilità verso le persone e le famiglie che si trovano a vivere situazioni così complesse sia sotto l’aspetto assistenziale e medico, ma anche dal punto di vista sociale, lavorativo ed economico.

“Siamo particolarmente – ha dichiarato il Vice-Direttore Generale Cono Federico – vicini a queste tematiche, cercando di dare un contributo concreto alla causa, non solo economicamente, ma con interventi concreti come il sostegno ad Alessandro o la nascita di Spazio Indaco a Sant’Arsenio per dare una risposta alle famiglie del Vallo di Diano che necessitano di strutture specializzate. Anche in questo ambito siamo aperti al dialogo con tutte le istituzioni e le parti interessate per dare risposte di vicinanza e attenzione e siamo orgogliosi di aver incontrato gli amici della Cooperativa Giovamente, condividendo questo percorso fatto di ascolto e sostegno”.

Saranno tre giorni intensi e stimolanti, in cui esperti di fama internazionale condivideranno le loro esperienze e scoperte più recenti nel campo dell’autismo.

Il Congresso rappresenta per Salerno un’importante tappa nella promozione della consapevolezza e della comprensione dell’autismo, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo tra esperti, operatori del settore, genitori e pubblico interessato.