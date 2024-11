Tentano una truffa telefonica a Sant’Arsenio: arrestate due persone da carabinieri e Polizia locale

Due truffatori sono stati arrestati in un’operazione congiunta di carabinieri e polizia locale di Sant’Arsenio in flagranza di reato. Il tutto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri.



Da ieri mattina erano state tentate delle truffe nel Vallo di Diano soprattutto tra Polla e Sant’Arsenio. In azione alcuni malviventi che fingendosi carabinieri al telefono chiedevano soldi per liberare i figli da possibili arresti. Diverse denunce da parte dei cittadini e il controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori e degli agenti della polizia locale ha permesso l’arresto. I due truffatori hanno tentato di portare via soldi e gioielli per circa 12mila euro a una famiglia di Sant’Arsenio ma questi accortosi della truffa hanno allertato la polizia locale. Sono stati chiamati i militari dell’Aliquota radiomobile e del Nucleo operativo sotto il comando del capitano Martino Galgano. In un’azione congiunta sono intervenuti e hanno colto in flagrante i due truffatori. Per loro sono scattate le manette. Questa mattina nel Tribunale di Lagonegro la direttissima.

Secondo quanto ricostruito, le vittime sono state contattate da due persone, un maresciallo dei carabinieri ed un avvocato, che li informavano del coinvolgimento della propria figlia in un incidente stradale e che per aiutarla avrebbe dovuto consegnare 12 mila euro. La coppia, ha immediatamente intuito che si poteva trattare di una truffa, e mentre i truffatori sono stati intrattenuti a telefono è stato dato l’allarme. Ad affiancare i coniugi, l’agente della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, il maresciallo Vincenzo Giuliano che nel frattempo era in contatto con il Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri. Grazie alla scaltrezza della coppia, che con coraggio ha praticamente tenuto circa 40 minuti i truffatori a telefono e alla professionalità del maresciallo Giuliano, i due truffatori, appostato dinanzi all’abitazione di Sant’Arsenio, quando si accingevano a prendere il pacco contente gli oggetti richiesti, sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri.