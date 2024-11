Truffa telefonica a Sant’Arsenio. Arresti convalidati. I due, di Napoli, avevano precedenti specifici

Il Tribunale di Lagonegro ha convalidato l’arresto nei confronti dei due truffatori arrestati ieri pomeriggio a Sant’Arsenio grazie all’azione congiunta di Polizia locale di Sant’Arsenio e carabinieri di Sala Consilina mentre stavano tentando di farsi consegnare 12mila euro per un finto incidente. I due si erano annunciati come un carabiniere e un avvocato e avevano chiesto dei soldi in cambio di una rinuncia di denuncia. Si cerca di capire se erano stati loro a chiamare o un altro complice.

Ma la famiglia truffata aveva compreso che si trattava di un tentativo di raggiro e aveva chiamato la Polizia locale. Il maresciallo della Municipale Vincenzo Giuliano a sua volte aveva allertato i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. Così sul posto sono arrivati, oltre gli agenti della Locale, anche i carabinieri in borghese del Nucleo operativo e hanno fatto scattare la trappola per i due truffatori.

Si tratta di due napoletani con precedenti specifici. Il giudice ha convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora per i due in vista del processo previsto nelle prossime settimane. Entrambi avevano precedenti specifici.