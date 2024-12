“Dolci Tentazioni da Jonathan” premiata per l’eccellenza: Maestro del Panettone 2024

E’ stato conferito un elogio al pasticciere Jonathan Pagano , titolare della pasticceria “Dolci Tentazioni da Jonathan” come Maestro del Panettone 2024 . Un premio che celebra l’arte pasticcera, frutto di passione, dedizione e un sapiente equilibrio tra tradizione e innovazione.

Jonathan Pagano, maestro pasticcere e anima creativa dietro “Dolci Tentazioni”, è stato lodato per la capacità di trasformare ogni dolce in un’esperienza sensoriale unica. Ogni creazione della sua pasticceria racconta una storia, un viaggio tra sapori autentici e tecniche raffinate. Questo approccio innovativo lo ha reso un punto di riferimento nel panorama gastronomico locale e oltre.

Fiore all’occhiello del laboratorio di Jonathan Pagano è il panettone, definito “eccellente sotto ogni punto di vista”. Con un impasto soffice, fragrante e perfettamente bilanciato, il panettone è un simbolo di tradizione e innovazione. Il processo di lavorazione, che unisce ingredienti selezionati a una meticolosa attenzione ai dettagli, trasforma un semplice dolce natalizio in un capolavoro di alta pasticceria.

“Ogni fetta è una tentazione irresistibile, un tributo alla tradizione e un omaggio alla maestria del suo creatore”, si legge nel riconoscimento. Un risultato che sottolinea non solo le qualità tecniche del Maestro Pagano, ma anche la sua capacità di suscitare emozioni attraverso le sue creazioni.

Il premio, assegnato da uno dei maggiori critici gastronomici italiani e esponente della Federazione Cooking Show, Michele Cutro, è stato accompagnato da un giudizio complessivo di 10 su 10, e testimonia l’altissimo livello raggiunto dalla pasticceria. Dietro il riconoscimento c’è l’esperienza di critici gastronomici e professionisti del settore, che hanno apprezzato la qualità e l’originalità delle proposte di “Dolci Tentazioni”. “Il premio rappresenta un orgoglio non solo per il Maestro Jonathan Pagano, ma anche per la comunità di Sala Consilina” – così il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano presente alla consegna del riconoscimento, congratulandosi con il Maestro Jonathan per il prestigioso traguardo ottenuto.

“Dolci Tentazioni da Jonathan” continua a deliziare e conquistare il cuore di chiunque assapori le sue creazioni, portando in alto il nome della tradizione pasticcera locale. Con il Natale alle porte, non resta che lasciarsi tentare dalle sue dolci meraviglie, che promettono di regalare emozioni e magia a ogni morso.