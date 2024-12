Giornata delle persone con disabilità: la piccola Caterina e la “minaccia” della casa fatiscente a San Rufo. Arrivano i vigili del fuoco

Nella “Giornata internazionale delle persone con disabilità” ci occupiamo di una situazione difficile che vive – per questioni logistiche – una famiglia di San Rufo, quella di Caterina Maria, la bimba di quattro anni affetta da una tetraparesi spastica. Una paralisi cerebrale infantile insorta in seguito ad un arresto cardio-respiratorio insorto a sei giorni dalla nascita.

La famiglia di Caterina vive a San Rufo e da tempo ha chiesto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Marmo che vengano presi provvedimenti su un’abitazione fatiscente adiacente alla loro per permettere un passaggio in sicurezza e anche più agevole a Caterina. L’edificio infatti è pericolante e la stradina di accesso è molto stretta. Una situazione già segnalata da tempo ma che è diventa ancor più critica recentemente. A fine novembre si sono registrate forti folate di vento che hanno fatto cadere tegole e calcinacci in strada. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per controllare la sicurezza e hanno fatto cadere ulteriore materiale pericolante.

Si tratta di una barriera architettonica, diversa ovviamente da quelle “solite” ma che necessita di attenzione così come chiedono i genitori della bambina all’amministrazione comunale di San Rufo.