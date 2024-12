Una scuola di Potenza non accoglie studente con sindrome di Down

Un istituto di Potenza ha rifiutato la domanda d’iscrizione al secondo anno di un ragazzo con sindrome di Down. Il dirigente scolastico ha giustificato la decisione affermando che «l’alunno era stato supportato da un docente di sostegno con un rapporto 1/1 per 18 ore settimanali, e in assenza della nomina dell’insegnante di sostegno, non possiamo accogliere la domanda di iscrizione per l’anno scolastico in corso nel secondo periodo didattico del nostro percorso di istruzione per adulti».

La denuncia proviene dall’Associazione Italiana Persone Down (Aipd). La notizia è pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, nella pagina dedicata alla città di Potenza. Sulla versione on line del quotidiano vengono riportate le dichiarazioni di Gianfranco Salbini, presidente nazionale di Aipd, che si sta occupando della questione e supportando la famiglia. “La disabilità, si legge, non è una condizione straordinaria, ma una parte integrante della realtà umana. È una diversità che arricchisce e definisce ogni individuo. La scuola, come luogo di crescita culturale e civica, dovrebbe essere un laboratorio dove si imparano il rispetto, la comprensione e la valorizzazione delle varie condizioni di vita. Solo in questo modo si potrà costruire una società veramente partecipativa, capace di accogliere tutti, senza discriminazioni». Secondo Salbini non si tratta di un caso isolato, poichè fortunatamente seppur pochi, alcuni dirigenti scolastici affrontano la disabilità come un problema piuttosto che una risorsa. Un atteggiamento che contrasta fortemente con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e che va contro ogni missine educativa della scuola.