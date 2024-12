Tentato colpo in banca a Baronissi. Sfondano la vetrina con l’auto ma vanno via a mani vuote

Nella notte si è registrato un tentato colpo in una banca in via Aldo Moro, a Baronissi. Nel mirino è finita la filiale della Banca Monte Pruno. I ladri, secondo quanto ricostruito finora, intorno alle 2.45, hanno utilizzato un’auto per abbattere una vetrata sul lato posteriore dell’istituto di credito. Una volta entrati hanno provato a portare via una cassaforte ma non ci sono riusciti, anche grazie al sistema di allarme e di sicurezza dell’istituto di credito. A quel punto si sono dileguati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino ed i colleghi della stazione di Baronissi.