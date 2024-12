Investito un uomo a Sala Consilina, è grave

Un uomo è stato investito questa sera a Sala Consilina in località Sant’Antonio. L’uomo di origine cinesi stava attraversando quando è stato colpito da un’auto. È stato trasportato in ambulanza del 118 all’ospedale di Polla in gravi condizioni. Non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Gli accertamenti sono portati avanti dalla Polizia Locale guidata dal comandante Salvatore Della Luna. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 118.