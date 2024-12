Sala Consilina, investita una donna

A poche ore di distanza dai momenti di paura vissuti ieri, a Sala Consilina, in località Sant’Antonio, a seguito dell’investimento di un ragazzino di 15 anni mentre attraversava la strada in località Sant’Antonio, oggi purtroppo un nuovo investimento di un pedone si è verificato sempre a Sala Consilina.

La donna, di origini rumena, è stata immediatamente soccorsa dall’automobilista alla guida dell’auto che l’ha investita e trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla per ricevere le cure del caso.

Intanto c’è attesa per conoscere l’evoluzione della situazione clinica del 15enne di origini cinesi. In giornata erano previsti nuovi accertamenti per capire la gravità delle sue condizioni.