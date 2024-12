Agropoli: coppia aggredita da un gruppo di giovani, paura e confusione sabato sera

Un episodio di violenza ha scosso la comunità di Agropoli sabato sera, quando un uomo di quarant’anni e la sua compagna sono stati assaliti da un gruppo di almeno sette ragazzi. Le prime ricostruzioni, ancora sotto esame da parte delle forze dell’ordine, indicano che l’uomo è stato circondato e colpito ripetutamente, mentre la donna, nel tentativo di difenderlo, è stata spinta a terra dai giovani che continuavano a lanciare insulti e minacce agli astanti. La situazione è peggiorata con l’arrivo di altri ragazzi, sia maschi che femmine, che hanno amplificato il caos con aggressioni verbali.

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l’aggressione: alcune testimonianze parlano di una provocazione iniziale, mentre altre sostengono si sia trattato di un attacco premeditato e immotivato. I carabinieri della compagnia di Agropoli sono intervenuti prontamente, ma al loro arrivo i presunti aggressori erano già fuggiti. Fortunatamente, la zona è dotata di un sistema di videosorveglianza, e le registrazioni potrebbero rivelarsi cruciali per chiarire quanto accaduto e identificare i responsabili. Due persone sono rimaste lievemente ferite, ma l’episodio ha lasciato un forte senso di inquietudine tra i cittadini.

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha voluto rassicurare la popolazione con una nota, affermando: «Agropoli non è una città violenta. La nostra attenzione sulla sicurezza è alta. Quello di sabato è stato un caso isolato, una lite tra due persone, con amici intervenuti per placare la situazione. Le telecamere di videosorveglianza saranno fondamentali per fare chiarezza. Ogni forma di violenza è da condannare, ma è importante non ingigantire ogni episodio per non danneggiare l’immagine della nostra città».