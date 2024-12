Derubato da due operatori del 118 a Eboli: scattano le denunce

Era stato derubato da chi avrebbe dovuto prendersi cura di lui, un 76enne di Giffoni Valle Piana, reduce da un’esperienza da dimenticare avvenuta nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. L’anziano era all’interno del presidio di via Fiorignano, quando due operatori del 118 del Saut di Eboli si sarebbero impadroniti del suo portafogli, in cui c’era il bancomat. Gli addetti del 118 in questione sono stati denunciati nelle scorse ore, all’esito d’una meticolosa attività d’indagine condotta dagli agenti della polizia di Battipaglia diretti dal vice questore Fedele.

I due ladri avevano portato via – secondo quanto ricostruito – due prelievi da 500 euro.