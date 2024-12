Dopo due anni la Regione Basilicata “sblocca” gli autobus parcheggiati a Sala Consilina

Da quasi due anni nei pressi del cavalcavia autostradale di Sala Consilina sono parcheggiati numerosi autobus destinati alle aziende del trasporto pubblico locale della Basilicata. Sono parcheggiate in un’area di una ditta privata in attesa della definitiva assegnazione, ma per una serie di vicissitudini politico-finanziarie lucane sembravano dover diventare un “panorama” stabile del Vallo di Diano. Invece, la Regione Basilicata guidata da Vito Bardi sembra aver, finalmente, risolto i vari problemi. Dovrebbero essere consegnati entro fine anno.

La Giunta Regionale della Basilicata, ripercorrendo quanto accaduto, ha dato, nel dicembre del 2022, indirizzo all’acquisto diretto di autobus extraurbani ad alimentazione a diesel sul Lotto 6 “Autobus extraurbani lunghi low entry” dell’Accordo Quadro “Autobus extraurbani 1” aggiudicato da Consip SpA utilizzando le risorse di 4 milioni di euro. Nel settembre del 2023 c’è stata la consegna dei 17 autobus a gasolio modello Iveco “Crossway 12 metri low entry” in un’officina autorizzata a Sala Consilina. E nel corso del tempo sono stati 63 i veicoli consegnati, ma ci sono stati vari problemi che hanno di fatto ritardato la consegna o la presa in usufrutto da parte delle aziende di trasporto locale lucane. Solo dopo un riassestamento del bilancio e dopo aver trovato le risorse è stato possibile l’assegnazione che dovrà avvenire entro la fine del 2024 considerando anche che dal primo gennaio non potranno più circolare i vecchi veicoli. le Imprese assegnatarie procedano al ritiro degli autobus dal deposito

dell’officina autorizzata Iveco e al trasferimento presso le proprie rimesse entro e non oltre il 31 dicembre.