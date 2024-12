Operazione congiunta della Polizia di Stato e Carabinieri a Pagani: un arresto e denunce per possesso di armi e ricettazione

Operatori della Polizia di Stato, insieme ai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, supportati da unità cinofile e rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine “Campania”, nonché da personale specializzato del Servizio Polizia Scientifica, hanno condotto un’operazione di “alto impatto” nel territorio di Pagani e nei comuni vicini. Durante l’intervento, che ha coinvolto oltre 60 agenti, sono state effettuate 9 perquisizioni mirate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni, un pregiudicato locale è stato arrestato per possesso di una pistola “scacciacani” priva di tappo rosso, modificata in modo da poter esplodere colpi di calibro 7,65. Inoltre, sia l’arrestato che un altro individuo sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, trovati in possesso di vari componenti di veicoli di provenienza illecita.

L’area dell’intervento è stata sorvegliata da equipaggi delle Forze di Polizia, che hanno controllato 82 persone e 63 veicoli, uno dei quali è stato sottoposto a fermo amministrativo. Inoltre, 2 soggetti sono stati segnalati amministrativamente come assuntori di stupefacenti. Il 6 dicembre scorso, il GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto, disponendo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.