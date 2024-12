Infortunio al cantiere Anas di Tirano, muore operaio Lucano

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi nel cantiere Anas di Tirano, in provincia di Sondrio, dove è in corso la realizzazione della nuova tangenziale, uno dei progetti previsti per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un operaio lucano di 64 anni ha perso la vita, nonostante i tempestivi interventi dei medici e dei sanitari.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni, sembra che l’uomo sia rimasto intrappolato in un macchinario utilizzato per il trattamento del cemento. La vittima, residente in Basilicata, lavorava per l’impresa piemontese che ha vinto l’appalto per i lavori. Pochi giorni fa, il cantiere era stato visitato dal vicepremier Matteo Salvini.

La Procura di Sondrio ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. La tragedia arriva a soli pochi giorni di distanza dalla morte di altri due operai lucani, che avevano perso la vita in un incidente nell’impianto Eni di Calenzano.