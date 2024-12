Crolla abitazione abbandonata a Sassano, paura in centro storico

Paura ieri sera a Sassano dove un’abitazione, in pieno centro storico, ha subito un crollo.

La caduta di calcinacci e parte delle mura si è verificato in un vicolo dove in quel momento non passava nessuno.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con i volontari dell’associazione di Protezione Civile L’Orchidea Emergenza Anpas guidati da Carmine Aquino che hanno supportato il lavoro dei caschi rossi impegnati nella messa in sicurezza dell’area al fine di evitare ulteriori possibili crolli, per poi procedere al transennamento della zona interdetta dunque al passaggio pedonale a causa del rischio crollo di ulteriori pezzi dell’abitazione abbandonata e adiacente a Vico Garibaldi che, dunque, è stato chiuso al transito.