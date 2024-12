Tragedia in località Santa Barbara, nelle campagne di Santa Marina, durante una battuta di caccia si è trasformata in una terribile tragedia. Rocco De Biase, 58 anni, è stato colpito mortalmente da un colpo di fucile partito accidentalmente dall’arma di un compagno.

De Biase, originario del Cilento ma residente a Reggio Emilia, era tornato nella sua terra natale per le festività natalizie. L’incidente è avvenuto durante una battuta di caccia ai tordi, ma i soccorsi si sono rivelati inutili: l’uomo è stato dichiarato morto sul colpo.

Il 44enne che ha sparato è stato denunciato per omicidio colposo. La salma di Rocco è stata trasportata all’obitorio di Sapri per l’autopsia, richiesta dalla Procura di Vallo della Lucania.

La comunità locale è in stato di shock e si unisce nel cordoglio alla famiglia. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.