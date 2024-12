Arresti tra Battipaglia e Salerno per spaccio e furto

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di polizia stradale di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa quaranta grammi di hashish e circa tredici di marijuana, insieme al materiale per il confezionamento.



Sempre gli agenti del Commissariato di Battipaglia hanno proceduto a un altro arresto di un uomo con l’accusa di reato di furto aggravato. Lo stesso, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, dopo aver sfondato una vetrina di un esercizio commerciale, si sarebbe impossessato di un PC portatile, per poi darsi alla fuga.

Similmente, nella serata di ieri, 16 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all’arresto di un uomo sempre per lo stesso reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, a seguito di perquisizione domiciliare è stato individuato in possesso di circa dieci grammi di hashish nonché materiale per pesatura e confezionamento.