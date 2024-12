Ladri travestiti da infermieri in azione ad Agropoli: allarme nei pressi dell’ospedale

Si travestono da infermieri, con camici e mascherine per non farsi riconoscere ed agire indisturbati: le immagini della videosorveglianza del presidio ospedaliero di Agropoli rivelano l’amara scoperta ai proprietari delle vetture che alle prime ore del mattino hanno trovato le serrature forzate e i vetri rotti. Dall’abitacolo delle auto sono stati rubati pochi oggetti di valore e qualche capo di abbigliamento e l’accaduto è stato prontamente denunciato ai carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso. Episodi di questo tipo non sono nuovi ai residenti della frazione Moio, una zona più volte presa di mira dai ladri.