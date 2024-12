Arrestati due ragazzi di Potenza per pornografia minorile e estorsione

I militari della Compagnia Carabinieri di Potenza hanno arrestato due fratelli indiziati, a vario titolo, di gravi delitti tra cui circonvenzione di incapace, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile nei confronti di una ragazza, nonché di estorsione ai danni di un loro coetaneo. L’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Potenza come risultato degli esiti di un’indagine condotta dai militari dell’Arma, scattata dopo la denuncia presentata dal Dirigente dell’istituto scolastico frequentato dalla giovane che era venuto a conoscenza di alcune condotte estorsive, riguardanti piccole somme di denaro, a danno della studentessa.

Le indagini hanno permesso di ricostruire i movimenti dei due indiziati che, in tempi diversi, a partire dal mese di agosto 2024, avrebbero circuito la minore con la falsa promessa di intrattenere con lei una relazione sentimentale. La ragazza avrebbe consegnato ai due diverse somme di denaro e monili di valore, ottenuti con l’inganno dai genitori o da terze persone a lei vicine. I due ragazzi, inoltre, avrebbero compiuto atti sessuali con la minorenne, consistenti in palpeggiamenti delle parti intime, in diverse occasioni.

La pressione psicologica esercitata sulla ragazza era così forte da spingere la stessa, pur di celare la verità, ad accusare un suo conoscente. Anche il ragazzo in questione, in realtà, sarebbe stato a sua volta vittima delle minacce di uno degli indagati che gli avrebbe estorto, ripetutamente, diverse somme di denaro che servivano all’indagato per estinguere i propri debiti.

Attualmente il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e i due ragazzi sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Potenza.