Aggressione al pronto soccorso di Pozzuoli: arrestato un 24enne di Casalnuovo

Un giovane di 24 anni, incensurato e originario di Casalnuovo di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pozzuoli con l’accusa di aver aggredito un infermiere e due operatori socio-sanitari all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’episodio è avvenuto nella sala triage, dove il giovane, visibilmente irritato per l’eccessiva attesa, ha reagito con violenza nei confronti del personale sanitario.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno arrestato il giovane e lo hanno accompagnato in caserma, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il personale aggredito ha riportato lievi lesioni, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. La vicenda ha suscitato sdegno tra i dipendenti dell’ospedale e i cittadini, riaffermando ancora una volta la necessità di tutelare la sicurezza di chi lavora quotidianamente a stretto contatto con il pubblico, spesso in situazioni di stress e difficoltà.