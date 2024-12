Lite tra due persone in un bar a Pontecagnano. Secondo quanto emerso finora un ragazzo di 38 anni è stato accoltellato dopo una discussione da parte di un altro uomo. Il fendente è stato scagliato al torace. Sul posto l’ambulanza per trasportare il ferito in ospedale dove è stato ricoverato. Non è in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.