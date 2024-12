Maltempo in Basilicata: neve causa disagi alla viabilità. Prima neve anche a Caggiano

La giornata di ieri ha visto la Basilicata imbiancata dalla prima neve della stagione, creando non solo un’atmosfera natalizia da cartolina, ma anche disagi alla viabilità nelle diverse zone del territorio. Le forti nevicate, che hanno colpito principalmente le aree montane e le strade principali, hanno costretto le autorità locali a mettere in atto misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

Le problematiche maggiori si sono registrate sull’ex SS. 96 SP, tra Pazzano e Tolve, dove un tratto stradale è stato chiuso a causa della neve che ha reso la circolazione pericolosa. La chiusura riguarda la zona che va dalla SS. 407 Basentana alla SS. 7 Via Appia, nel comune di Vaglio di Basilicata. Per motivi di sicurezza, anche la variante per Tolve, lungo la Strada Comunale, è stata interdetta, complicando ulteriormente la mobilità locale.

Le autorità competenti hanno immediatamente attivato interventi per la gestione del traffico, cercando di limitare i disagi. Tuttavia, non si registrano altre problematiche significative sulla rete viaria lucana al momento. Nonostante ciò, le autorità invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non strettamente necessari e a prestare la massima attenzione durante la guida.

In un’atmosfera che ricorda un racconto natalizio, anche il comune di Caggiano ha visto i suoi paesaggi trasformarsi dalla prima neve di stagione. Le vie e le piazze del paese, con il suo incantevole centro storico, sono state avvolte da un manto bianco che ha reso la vigilia di Natale ancora più magica. Mentre la neve crea un paesaggio da favola, non sono mancati gli appelli alla prudenza, vista la situazione delle strade nelle aree circostanti, da parte della Protezione Civile Gopi Anpas.

Anche Montesano sulla Marcellana, con il suo centro storico, la sua tradizione e la sua comunità, ha visto in queste ore l’arrivo di un Natale avvolto dalla neve, la prima neve di stagione che ha trasformato il paesaggio in un incantevole scenario invernale. Questo panorama incantevole ha regalato momenti di quiete e bellezza, tipici del periodo natalizio.

Gli enti locali, su tutto il territorio salernitano, sono già al lavoro per ripristinare la circolazione laddove si sono registrati disagi e migliorare la sicurezza sulle strade interessate dal maltempo.