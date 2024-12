Resterà in carcere il ginecologo di Cava de’ Tirreni, di 62 anni, indagato per violenza sessuale su una paziente. Lo ha deciso il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, rigettando la richiesta di sostituzione della misura con i domiciliari e contestuale interdizione dalla professione, avanzata dalla difesa rappresentata dall’avvocato Teresa Sorrentino. L’uomo, come riporta “Il Mattino”, aveva fatto mettere a verbale di essersi autosospeso dalla professione.

L’indagine sul ginecologo è partita dalle accuse di una sua paziente che, l’estate scorsa, denunciò di essere stata oggetto di avance e poi molestie sessuali da parte dell’uomo nel corso di una visita. Palpeggiamenti e approcci fisici, di natura sessuale, che avevano spinto la donna a lasciare lo studio, per poi denunciare i fatti ad un centro anti violenza di Cava. Secondo la versione del ginecologo, invece, le accuse della donna sono del tutto false. Non è escluso, ora, un ulteriore passaggio della difesa al Tribunale del riesame.