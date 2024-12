Crisi idrica in Basilicata: acqua garantita fino a stasera per i comuni lucani del bacino Basento-Camastra

L’acqua scorre dai rubinetti delle abitazioni dei cittadini lucani del bacino idrico Basento-Camastra e continuerà a farlo almeno fino alle 19:30 di oggi, venerdì 27 dicembre. Ulteriori aggiornamenti sono attesi da Acquedotto Lucano.

In 25 dei 29 comuni interessati, l’interruzione dell’erogazione – inizialmente prevista e comunicata dalle autorità competenti in merito alla crisi idrica – è stata posticipata a stasera. Gli unici comuni a essere esclusi da questo prolungamento sono Tricarico, Pietragalla, Irsina e Avigliano, per i quali l’erogazione è stata sospesa la sera di Santo Stefano, per permettere il ripristino dei livelli dei serbatoi.

Questa decisione è stata presa dopo una serie di verifiche e monitoraggi delle riserve disponibili. Le precipitazioni recenti hanno contribuito a rimpinguare non solo la diga, ma anche le sorgenti e il fiume, tutte fonti che alimentano la rete idrica.

A partire da oggi, per gestire l’emergenza, è previsto un ritorno alla sospensione quotidiana, con acqua garantita dalle sette del mattino fino alle 19:30, fino a domenica 29 dicembre, seguendo il calendario stabilito. I lucani, quindi, dovranno tornare a una routine che conoscono bene, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo, proseguono i controlli sulla qualità dell’acqua del fiume Basento. Le analisi della potabilità, effettuate sia dal laboratorio interno di Acquedotto che da un centro esterno, mostrano parametri conformi alla normativa