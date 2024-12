Le previsioni meteo dei prossimi giorni a cura di Giuseppe Stabile

Le previsioni meteo a cura di Giuseppe Stabile vedono l’attenuarsi delle forti correnti fredde che hanno interessato i giorni scorsi l’intera la penisola. Venti molto forti e nevicate seppur deboli hanno causato un abbassamento brusco delle temperature. Gradualmente correnti di alta pressione provenienti dalla Francia, interesseranno la nostra penisola creando così condizioni metereologiche più stabili. Nel dettaglio nella giornata di oggi la nostra Regione sarà interessata da condizioni metereologiche serene con un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata. Il mare poco mosso e le temperature saranno in lieve aumento ma con picchi di freddo però nelle ore notturne e in prima mattinata.

Nella giornata di domani, condizioni metereologiche sempre stabili con un cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata aumento delle temperature massime senza variazioni delle minime. Per la giornata del 30 e del 31 dicembre l’altra pressione dovrebbe persistere sulla nostra penisola così da avere un fine anno con temperature più stabili ma con una probabilità molto alta di intensa foschia nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino.