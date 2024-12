C’è una Salernitana che vince: ha il volto dei tifosi di Sala Consilina e della solidarietà

Sebbene i rotocalchi parlino incessantemente di una crisi granata, c’è una Salernitana che riesce a portare a casa vittorie importanti. È quella del Club “Sasá Avallone” di Sala Consilina, protagonista dell’evento di beneficenza svoltosi sabato pomeriggio nel Palazingaro di Sala Consilina. Si chiama “Clubito”, un mini torneo di calcio a 5 organizzato dal Club granata salese, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la partecipazione del Club Napoli, il Club Diavolo Rossonero e il Club Inter.

Il torneo, con lo scopo precipuo di raccogliere fondi da donare al reparto pediatrico dell’Ospedale “L. Curto” di Polla, è stato diviso in due tranche. La prima è stata interessata dalla gara fra le squadre dei più giovani tesserati dei vari club di tifosi del Vallo di Diano. La finale è stata giocata dai piccoli tifosi del Club Salernitana “Sasá Avallone” che hanno battuto i ragazzi del Club Napoli, portando a casa la coppa e facendosi portavoce, insieme con tutti i giovani partecipanti del torneo, dell’importanza degli eventi sportivi che fanno bene al corpo e al cuore.

Il secondo momento è stato dedicato alla competizione dei supporters adulti dei vari club e ha visto la finale tra Salernitana e Milan. Anche in questo caso, i tifosi granata sono riusciti a invertire il brutto andamento della squadra del cuore in campionato imponendosi sugli avversari e portando a casa la seconda coppa.



Al termine del torneo l’intero ricavato (7000 euro) è stato devoluto in beneficenza al reparto di pediatria del nosocomio di Polla a testimonianza di quanto lo sport sia veicolo privilegiato per aiutare le persone che più hanno bisogno in un clima di condivisione e fratellanza.