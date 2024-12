Crisi idrica in Basilicata: “torna l’acqua” per Capodanno

Sarà disponibile fino alle 19.30 di oggi l’acqua nei 29 Comuni dello schema Basento-Camastra, come comunicato da Acquedotto Lucano.

Tuttavia, dalle 7 di domani, martedì 31 dicembre, i rubinetti rimarranno aperti per tutto il giorno e la notte di San Silvestro, permettendo così ai cittadini di festeggiare la fine dell’anno, come già avvenuto durante il Natale. Il servizio idrico sarà garantito anche il primo giorno del 2025 fino alle 23.

“La decisione – spiega Acquedotto Lucano su indicazione del commissario Vito Bardi – è stata presa dopo aver verificato i livelli di acqua accumulata. Questo provvedimento mira a ridurre i disagi per le famiglie e a rendere più serena la festa anche per le attività commerciali come ristoranti, alberghi, B&B e bar”.

Tuttavia, la tregua legata ai festeggiamenti di fine anno sarà di breve durata: già dal 2 gennaio, le restrizioni torneranno, con l’acqua disponibile solo dalle 7 alle 19.30. Nonostante il livello dell’acqua nella diga del Camastra abbia superato i 2 milioni di metri cubi per la prima volta da metà ottobre, la gestione della risorsa idrica rimane prudente. Anche le altre riserve, come Monte Cotugno e Pertusillo, mostrano segni di miglioramento. Grande attenzione è comunque rivolta ai serbatoi per prevenire interruzioni inattese, come quelle che hanno colpito Pignola il 24 e il 25 dicembre, oltre ad Avigliano, Tricarico, Irsina e Pietragalla la sera del 26 dicembre.