Rissa nel salernitano: il Questore emette 6 Daspo Urbani

Nei giorni scorsi, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore hanno notificato sei provvedimenti “Da.Cur.” (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), anche conosciuti come DASPO URBANO, nei confronti di altrettanti giovanissimi nocerini coinvolti in una rissa avvenuta lo scorso ottobre durante la “Movida” in via Giovanni XXIII, nelle vicinanze di un noto pub.

Questi provvedimenti, emessi dal Questore della provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, vietano ai giovani di frequentare gli esercizi e i locali di pubblico intrattenimento nella zona in cui è avvenuto il reato, nonché di sostare nelle immediate vicinanze e di accedere al centro cittadino di Nocera a qualsiasi ora, per un periodo di tre anni.

L’indagine condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di identificare i responsabili della rissa, facilitata dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I protagonisti, tutti giovanissimi, si sono scontrati per motivi apparentemente futili, dando luogo a violenti atti che hanno incluso il lancio di sgabelli e altri oggetti.

È emerso, inoltre, che due dei giovani coinvolti sono stati precedentemente protagonisti di una rissa avvenuta il 1° settembre 2024, per cui il Questore ha emesso anche un’ulteriore misura di prevenzione, l’AVVISO ORALE.

Queste misure di prevenzione, di competenza esclusiva del Questore, mirano a tutelare il decoro e la tranquillità pubblica, impedendo la ripetizione di comportamenti violenti e allarmanti per la comunità. Si tratta di uno strumento importante per garantire la sicurezza e la serenità sociale.