Dramma di Capodanno ad Agropoli: donna trovata morta in casa, decesso per un malore

Dramma di Capodanno ad Agropoli. Una donna di 59 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione in pieno centro.

La donna viveva da sola. Ieri sera il figlio, rientrato in casa per le festività, ha fatto l’amara scoperta. Quando ha aperto la porta dell’appartamento ha trovato il corpo della cinquantanovenne riverso a terra, vicino al letto. Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Il decesso potrebbe risalire anche a quarantott’ore prima, avvenuto a causa di un improvviso malore che non le avrebbe dato neanche il tempo di allertare i soccorsi.