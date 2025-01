Incidente a Capaccio Paestum: due feriti e un’auto distrutta

Momenti di paura a Capaccio Paestum per un incidente stradale verificatori ieri, verso le 18:30, in località Cafasso. Una Tesla, guidata da un ragazzo di 28 anni e una Citroen C2, guidata da una donna di 73 anni, si sono scontrate lasciando i due conducenti feriti e le due auto seriamente danneggiate. Alcuni passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine e il 118. A versare in condizioni più gravi sarebbe la donna, che ha riportato politraumi ed è stata trasportata presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno, mentre il ragazzo ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato al nosocomio di Eboli per le cure del caso.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella, e i Carabinieri, sotto la direzione del luogotenente Giuseppe D’Agostino, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno tentando di accertare l’esatta dinamica dell’incidente.