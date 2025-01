Marito e moglie originari di Roscigno sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Villasanta, in provincia di Monza. Il marito, Cosimo Crisci, è deceduto mentre la moglie Margherita Lista, 71 anni, è ricoverata in ospedale in prognosi riservata, in condizioni gravi.

La coppia era appena uscita per andare a fare la spesa, quando, a circa 650 metri di distanza da casa, è sopraggiunta una vettura guidata da un giovane che li ha travolti.