Gli avvocati di Lagonegro: “Serve un carcere”. Due progetti del Comune di Sala Consilina

I Comuni del Vallo di Diano, con Sala Consilina in pole position, stanno pubblicando diverse delibere per supportare la richiesta degli avvocati del Foro di Lagonegro-Sala Consilina di aprire un carcere nell’area del Tribunale che a oggi ne è orfano. Si tratta – per gli avvocati – di una “misura necessaria contro il sovraffollamento”. Dopo la chiusura della casa circondariale di Sala Consilina, anticipata da quella di Lagonegro, l’area del Tribunale di Lagonegro è sprovvista. Gli avvocati hanno quindi presentato una richiesta. “Il Tribunale di Lagonegro, nonostante la sua notevolissima estensione territoriale e l’assenza di qualsiasi accettabile rete di trasporto pubblico, è l’unico, nel panorama nazionale, privo di una casa circondariale. Tale grave carenza incide inevitabilmente sulla funzionalità dell’Ufficio giudiziario, sottraendo energie e risorse per i conseguenti spostamenti da e per il Tribunale verso gli istituti di detenzione, inasprisce ingiustamente il distacco dei detenuti dalle famiglie, con effetti negativi anche sul percorso di reinserimento, impoverisce un territorio già storicamente preda di politiche di spoliazione. Approviamo quindi la mozione di richiedere la costruzione del carcere nell’ambito del Tribunale di Lagonegro”. I Comuni del Vallo di Diano, quindi, hanno fatto propria la richiesta degli avvocati e chiesto la costruzione di un carcere con i fondi Pnrr. Ultima amministrazione in ordine di tempo quella di Polla. Inoltre, occorre aggiungere, che il Comune di Sala Consilina ha presentato due progetti: uno riguarda la ristrutturazione della casa circondariale già esistente e l’altro di una costruzione ex nova da 32 milioni di euro nella zona di Trinità.