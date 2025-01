Valdianese di 60 anni muore cadendo da un ponte. Era ospite di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza

Un grave episodio si è verificato presso la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) di San Nicola Baronia, in provincia di Avellino. Un uomo di 60 anni, originario del Vallo di Diano, ricoverato nella struttura, è stato trasportato d’urgenza in ospedale a seguito di un drammatico incidente avvenuto nelle vicinanze. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all’esterno della REMS quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un ponte.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’uomo, successivamente, è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del tragico evento, e gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario o di un incidente fortuito