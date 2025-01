Fine settimana con neve e gelo. Si teme per la viabilità e sui controlli lungo la A2 a Sala Consilina

Il prossimo fine settimana si preannuncia particolarmente turbolento per la Campania dal punto di vista meteorologico. Le ultime previsioni dei più autorevoli centri di calcolo confermano un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche, con forti piogge, nevicate e un’intensa attività ventosa.

Sarà quindi un weekend all’insegna del maltempo, con un passaggio da condizioni di pioggia abbondante a un abbassamento delle temperature e nevicate, accompagnato da venti impetuosi che renderanno il clima particolarmente rigido e instabile. Si raccomanda, quindi, di prestare attenzione agli sviluppi meteo e di prepararsi a condizioni di maltempo intenso.

Oltre all’allerta meteo e ai timori legati ai fenomeni atmosferici si teme un’altra situazione che già ha mandato in tilt il Vallo di Diano alcune settimane fa: controlli preventivi su presenza di catene a bordo o di pneumatici invernali. Quando è stato diramato il bollino giallo da parte di Anas si sono verificate file interminabili nei pressi dello svincolo dell’A2 di Sala Consilina – era il 23 dicembre – con le auto obbligate a uscire, fare il giro alla rotonda e poi reimmettersi in A2. In molti conducenti hanno denunciato la mancanza di veri controlli se non su mezzi pesanti. Il traffico ha avuto problematiche anche lungo la strada statale 19. Si spera che questo tipo di controlli vengano fatti in modo diverso, magari nell’area di servizio per diminuire i disagi.