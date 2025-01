Smascherati a Matera due giovani truffatori, denunciati per raggiri agli anziani

Nei giorni scorsi, la Polizia ha ricevuto diverse segnalazioni da residenti di Matera che denunciavano di essere stati contattati telefonicamente da sedicenti avvocati o agenti. Con la scusa di evitare conseguenze legali o sanzioni a carico di un parente, i truffatori richiedevano denaro o preziosi.

Grazie alle indagini condotte dalla Squadra Mobile, è stata individuata un’auto a noleggio con a bordo due giovani, rispettivamente di 22 e 17 anni, entrambi di origini napoletane. La vettura è stata fermata nei pressi dell’abitazione di un’anziana, l’ultima vittima presa di mira. Al momento del controllo da parte degli agenti, i due erano ancora in contatto telefonico con la donna, cercando di convincerla a consegnare i suoi gioielli.

I due sono stati denunciati per truffa aggravata ai danni di anziani, messa in atto con la tecnica del falso incidente stradale. Fingendosi avvocati o agenti delle forze dell’ordine, convincevano le vittime a consegnare denaro o gioielli per “aiutare” un familiare che sarebbe stato coinvolto in un incidente

Dagli accertamenti della Divisione Anticrimine è emerso che il 22enne non risultava svolgere alcuna stabile attività lavorativa nel Comune di Matera, né avere la residenza e neppure altri leciti interessi, che ne giustificassero la permanenza, e pertanto, ritenendo che la sua presenza potesse essere riconducibile alla commissione di attività illecite, il Questore ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio con intimazione a lasciare il territorio del Comune di Matera e divieto di farvi ritorno per un anno.

Entrambi i giovani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare, in particolare agli anziani, di prestare massima attenzione alle telefonate sospette. È fondamentale non consegnare denaro o gioielli a sconosciuti e, in caso di dubbio, contattare immediatamente le forze dell’ordine. La collaborazione della cittadinanza, come dimostrato in questo caso, è essenziale per prevenire e contrastare questo tipo di reati.