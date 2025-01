Riprende l’erogazione idrica a Potenza e in 28 comuni lucani

Dopo mesi di emergenza idrica, Potenza e altri 28 comuni lucani serviti dallo schema Basento-Camastra si preparano a un ritorno alla normalità. A partire dalle ore 7 di oggi, , e fino alle ore 19 di lunedì 13 gennaio, l’erogazione dell’acqua sarà garantita senza interruzioni.

La notizia è stata comunicata da Acquedotto Lucano, che ha specificato come il commissario per l’emergenza idrica, Vito Bardi, in accordo con l’amministratore unico di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta, abbia stabilito i nuovi orari di distribuzione per i 29 comuni coinvolti. Questa decisione è stata presa grazie all’aumento del flusso d’acqua dalle sorgenti e al miglioramento del livello dell’invaso del Camastra.