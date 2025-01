Tappa ad Auletta del “Buona Vita Tour” incontro formativo per i più giovani

Si è tenuta ad Auletta presso la Casa delle Parole la tappa del “Buona Vita Tour”, questo tour nasce dall’esigenza di costruire relazioni da Nord a Sud dell’Italia . “Buona Vita Tour” si pone anche come obiettivo destinare i beni confiscati alla mafia trasformali in “beni” comuni e socialmente utili cosicché territori e comunità possano rigenerarsi producendo a loro volta un “welfare di comunità”. All’evento hanno partecipato le scuole della comunità di Auletta, il primo cittadino, Antonio Caggiano, Don Massimo Mapelli, Caritas Milano e Libera Masseria, Elena Simeti, Libera Masseria e i ragazzi che hanno avuto modo di vivere un viaggio nel Mediterraneo accolti e aiutati da Don Massimo nella sua comunità di Milano. I ragazzi di 16 e 17 anni hanno raccontato della loro fuga dalla povertà e dalla repressione egiziana un viaggio lungo e costoso, tra milizie e centri di prigionia in Libia rinchiusi per oltre 40 giorni.

I ragazzi raccontano anche di aver affrontato poi il Mare Mediterraneo senza saper nuotare su “barche” e arrivati poi in Italia hanno visto la salvezza presso i centri di accoglienza a Milano. Don Massimo Mapelli ha accolto questi ragazzi presso la casa cooperativa sociale, un bene confiscato alla mafia che oggi ospita ben 42 ragazzi. Un incontro formativo ed educativo non solo per i più giovani ma per l’intera comunità.