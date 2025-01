Impalcature che si staccano: paura a Villammare e Castelcivita. Problemi di energia a Caggiano e Vibonati

Ancora disagi legati al maltempo in tutta la provincia di Salerno senza risparmiare alcun territorio: dal Golfo di Policastro, al Vallo di Diano e Tanagro, e anche nelle zone degli Alburni e del Tanagro. A causa delle abbondanti nevicate in atto sono decine le abitazioni disalimentate dalla rete elettrica nel Comune di Caggiano. L’amministrazione è in stretto contatto con la Prefettura di Salerno e con la sala emergenze Enel per risolvere al più presto le criticità. Sul posto stanno operando due squadre di tecnici. Medesimi problemi anche a Vibonati

Il forte vento ha smantellato l’impalcatura installata presso una privata abitazione a Villammare nel Comune di Vibonati, proprio all’ingresso del paese. L’impalcatura nel crollare ha colpito un’auto che stava transitando sulla strada. Fortunatamente ha danneggiato lievemente il l veicolo. Illeso il conducente. A Castelcivita il Comune ha ordinato l’evacuazione di alcune abitazioni “minacciate” dall’impalcatura che si è staccata dalla chiesa di San Cono a causa del vento.

Venti forti nord-orientali con locali rinforzi e possibili raffiche, precipitazioni nevose già intorno ai 500 metri di altezza, gelate a quote anche inferiori a quelle collinari e un rischio idrogeologico residuo per i temporali che si sono registrati fino a questa mattina. È il quadro meteo evidenziato dalla Protezione Civile della Regione Campania che, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore, ossia fino alle 12 di domani, lunedì 13 gennaio, la vigente allerta meteo di colore Giallo su gran parte della Campania e ha contestualmente emanato un nuovo avviso per vento forte con raffiche, mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio.