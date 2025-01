Alberi caduti e strade bloccate, tanti i disagi causati dalla neve in Basilicata

La neve che in questi giorni ha imbiancato gran parte della regione Basilicata ha creato non pochi disagi sul territorio. Sono quasi 120 gli interventi dei Vigili del Fuoco dalla mattina di ieri, resi necessari soprattutto dalla caduta di alberi e grossi rami. Nel centro storico di Potenza, il peso della neve bagnata ha causato la caduta delle luminarie natalizie ancora montate creando qualche pericolo per i passanti ma per fortuna nessun danno. In alcuni casi, come in via Torquato Tasso, i rami caduti hanno provocato danni alle auto parcheggiate. Due grossi arbusti sono caduti anche in via Trieste e via Angilla Vecchia ostruendo il passaggio. Diverse, poi, le famiglie rimaste senza corrente elettrica a causa di guasti alle linee elettriche che dovrebbero essere risolti nelle prossime ore.

In queste ore non sono mancati i problemi alla circolazione, dalla chiusura di diverse strade provinciali come la SP 140 a Rifreddo, a pochi chilometri dal capoluogo, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un mezzo spartineve, ai problemi sulla linea ferroviaria tra Maratea e Sapri. Si sono registrate difficoltà di transito anche sulla ex Ss 93 e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la strada tra i Laghi di Monticchio e Rionero. Nella giornata di ieri, inoltre, tre squadre del Soccorso Alpino (due lucane e una calabrese) hanno tratto in salvo un escursionista di 27, originario di Bari, in difficoltà dopo una caduta sul massiccio del Pollino – fra Basilicata e Calabria. L’escursionista è stato trovato su un sentiero a 1.800 metri di quota e poi riportato in salvo a valle.

A causa del maltempo sono circa 70 i comuni che hanno deciso di sospendere le attività scolastiche per la giornata odierna. Per lo stesso motivo, è stata rinviata al 21 gennaio (alle ore 15) la partita di Serie C Potenza-Benevento, che era in programma ieri sera allo stadio “Viviani” del capoluogo lucano.