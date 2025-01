Distrugge tre auto in sosta a Sala Consilina e fugge via: scoperto

E’ stato individuato il pirata della strada che la notte di sabato ha provocato un incidente a Sala Consilina, in via Mezzacapo. Il conducente dell’auto ha colpito tre vetture parcheggiate, provocando danni per diverse migliaia di euro e poi è andato via. Sulle sue tracce i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e la Polizia locale. I militari dell’Arma sono quindi riusciti a individuare l’auto e il conducente e a emettere i provvedimenti del caso. Si tratta di una persona residente in un comune limitrofo a Sala Consilina.