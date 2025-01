Lagonegro: la FIALS lancia un forte appello alla politica per il nuovo ospedale

“La realizzazione del nuovo ospedale di Lagonegro rappresenta non solo un’esigenza urgente, ma anche un simbolo di equità e progresso per un territorio che ha atteso troppo a lungo,” afferma Giuseppe Costanzo, Segretario Provinciale Generale della FIALS di Potenza. “Questo progetto offre alla politica regionale un’opportunità unica per dimostrare un’attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, superando le attuali difficoltà che affliggono il sistema sanitario.”

Da anni, la FIALS denuncia le gravi condizioni dell’ospedale di Lagonegro, evidenziando carenze di personale, problematiche di sicurezza e un’organizzazione inadeguata. “Purtroppo, le nostre segnalazioni sono rimaste inascoltate,” lamenta Costanzo.

Martedì, il Consiglio Regionale discuterà la costruzione del nuovo Ospedale Unico per Acuti di Lagonegro e la situazione attuale della struttura. “Questo incontro deve diventare un’opportunità per occuparsi delle numerose criticità sollevate e trovare soluzioni concrete,” prosegue Costanzo. “È giunto il momento di porre fine all’immobilismo e di dare una svolta decisiva. Questa struttura non è