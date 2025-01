Riapertura dei piccoli tribunali. Matera: “Al lavoro per Sala Consilina, faremo sentire ancora la nostra voce”

“Non è vero che il Vallo di Diano non sta facendo nulla per chiedere la riapertura del Tribunale di Sala Consilina”. Lo sostiene a gran voce il consigliere regionale Corrado Matera. Dopo le parole del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove. Quest’ultimo rispondendo a una interrogazione inerente a un tribunale vicentino ha riferito che il Governo intende riformulare la geografia giudiziaria dopo i tagli del 2012 soprattutto per le aree interne. Speranze quindi per il Tribunale di Sala Consilina anche se non è stato citato. Il senatore Antonio Iannone ha rimarcato un certo silenzio del territorio valdianese. Tuttavia Matera ha voluto ricordare che così non è “Ho rappresentato in tutte le sedi e come esplicitato nella mia proposta di legge, approvata in consiglio regionale all’unanimità, a seguito di puntuali audizioni, il trasferimento del Tribunale di Sala Consilina è stato, sin dall’inizio, una scelta profondamente inopportuna. Nella legge Matera ha puntato – così sta evidenziando ora il governo – quanto sia necessaria una deroga per le aree interne “che necessitano di presidi di legalità per evitare lo spopolamento e garantire servizi essenziali ai cittadini”, e quanto sia fondamentale contrastare la criminalità che c’è nel comprensorio del fu Tribunale di Sala Consilina (“una sfida che richiede una presenza forte e stabile dello Stato, soprattutto in territori vulnerabili come il nostro”. Inoltre il consigliere, avvocato di professione e originario di Teggiano ha ricordato l’unicità del “caso Sala Consilina. “Un caso unico e strategico ha colpito il Tribunale di Sala Consilina è stato trasferito fuori regione, causando problematiche operative senza precedenti”. Il recente annuncio del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sulla presentazione di un disegno di legge per la riapertura di alcune sedi giudiziarie rappresenta un passo avanti significativo. “Anche se in una prima fase sembra che sarà data priorità a criteri “numerici” relativi alla popolazione residente nelle sedi soppresse, ci auguriamo che si possa finalmente recepire quanto da anni sosteniamo per Sala Consilina: le aree interne, la sicurezza e l’unicità del caso devono essere elementi cardine per ogni decisione.