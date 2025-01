Atti vandalici ad Agropoli: sparano alle anatre sul fiume Testene

Ieri mattina si è verificato un grave atto di violenza nei confronti degli animali nell’oasi naturale del fiume Testene, ad Agropoli. Due giovani, armati di una pistola a pallini, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre sparavano contro le anatre che popolano il corso d’acqua.

Dopo aver spaventato gli animali, i due hanno utilizzato una panchina come bersaglio per continuare a sparare. Questo comportamento ha suscitato l’indignazione dell’associazione Genesi, attiva nella protezione della fauna locale. Il presidente dell’associazione, Gerardo Scotti, ha commentato con amarezza: «Maltrattamenti agli animali in pieno giorno e nessuno se ne accorge. Ora una delle anatre del muretto è scomparsa».

Le autorità stanno esaminando le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare i colpevoli.

Appresa la notizia, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, si è recato sul luogo insieme all’assessore ai Diritti degli animali, Elvira Serra, per un sopralluogo. La Polizia Municipale e i Carabinieri locali sono stati prontamente avvisati per avviare le indagini.

“Non ci sono scusanti per tali comportamenti”, ha dichiarato il sindaco Mutalipassi. “L’educazione civica e il rispetto per la vita devono essere promossi da famiglie e istituzioni. Faremo tutto il possibile per prevenire simili episodi e per identificare i responsabili”.

L’episodio lascia un senso di profonda amarezza nella comunità, dove l’oasi del Testene è sempre stata un simbolo di armonia tra natura e cittadini.